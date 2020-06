Vídeo: Homem invade sede da Rede Globo no RJ e faz repórter de refém

Repórter Marina Araújo e o suspeito - Foto: Reprodução/Internet

A repórter Marina Araújo da TV Globo foi feita de refém após um homem invadir a sede da emissora, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (10). A polícia foi acionada e tentou negociar com o suspeito.

Segundo o site Metrópoles, o sujeito teria entrado na sede do canal, no Jardim Botânico (Rio de Janeiro), gritando “Globo lixo”. De acordo com um cinegrafista que esteve no local, todos os funcionários ficaram isolados, presos no andar onde funciona a GloboNews.

Ainda conforme o portal, o sujeito estaria procurando a jornalista Renata Vasconcellos alegando que queria conversar. O homem estava armado com um facão enquanto beijava a cabeça da repórter Maria.

Quando soube do acontecido, a jornalista Renata Vasconcellos chegou ao local e o suspeito largou a faca. Logo depois, ele foi preso e a situação foi controlada.

Veja o vídeo: