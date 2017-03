Vídeo com 'fantasma' em escola do Paraná viraliza na Internet

Um vídeo de um "fantasma" em uma escola infantil de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, viralizou na internet e tem intrigado internautas nos últimos dias. As imagens feiras por um agente de segurança mostram um ambiente escuro, em que luzes piscam freneticamente e uma porta de um hidrante bate com força várias vezes.

Apesar de rumores de que as imagens tenham sido feitas no Instituto Médico-Legal (IML) de Cuiabá, no Mato Grosso, a Prefeitura de Araucária informou, nesta segunda-feira (14), que o vídeo pode ter sido feito no Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente (CAIC) do Califórnia, especialmente pelas características do local que aparecem no vídeo.

A administração pública informou ainda que a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) deve abrir uma sindicância administrativa para apurar o fato e que os agentes de segurança ainda não foram ouvidos.

A direção do CAIC preferiu não se manifestar.

