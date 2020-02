Vídeo: Bombeiros de MS alertam sobre novo desafio que viralizou na internet

“Amigo que é amigo, não derruba” - Foto: Reprodução

“Amigo que é amigo, não derruba”, a frase da campanha do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul alerta sobre os perigos do novo desafio que viralizou na internet. Nesta semana, o “desafio da rasteira” ou “brincadeira quebra-crânio” já causou uma morte em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Segundo o portal Gazeta Web, Emanuela Medeiros de 16 anos sofreu traumatismo craniano enquanto “brincava” com mais duas pessoas na escola. De acordo com a prima da vítima, a estudante participava do jogo com outras duas pessoas que a seguraram e tentaram girá-la, como uma espécie de cambalhota. Durante o giro, ela caiu e bateu a cabeça no chão.

O desafio também foi feito pelo youtuber Robson Calabianqui que postou um pedido de desculpas após a má repercussão. No vídeo, o jovem dá uma rasteira em sua própria mãe. “Como influenciador, eu errei. Como humorista, eu falhei. Eu peço desculpas para todos vocês. Então quero pedir de coração que não propaguem esse vídeo”, disse.

Veja o vídeo de alerta dos bombeiros: