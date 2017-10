Vida funcional de 17 mil servidores está disponível para consulta e validação no Portal do Servidor

Campo Grande (MS) – O Decreto n. 14860 publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (25.10) torna oficial o recadastramento de dados funcionais a todos os servidores públicos civis e militares ativos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de Mato Grosso do Sul, que tem a finalidade de promover a atualização das informações já existentes, e a inclusão de novas informações no Sistema de Recursos Humanos do Estado.

A ação que vem sendo executada desde o ano passado pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), em parceria com servidores de unidades gestoras de recursos humanos de 32 órgãos, visa simplificar processos referentes aos dados funcionais do servidor, de forma que o novo formato possibilite a celeridade na concessão automática de benefícios funcionais, a emissão de relatórios gerenciais, e a atualização permanente de alguns dados pelo próprio servidor.

Segundo o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, essa é uma entrega importante para o servidor. “O Diário Oficial de hoje é histórico para a vida funcional do servidor. A partir de hoje, 17.166 servidores tem sua vida funcional disponível a um clique, sem a necessidade de se deslocar até a unidade gestora para solicitar dados relacionados a férias, benefícios funcionais ou saber quanto tempo falta para a aposentadoria. É uma inovação, estamos mudando a forma de fazer gestão de pessoas” pontuou Assis.

Grupo de Trabalho

O auditório Tertuliano Meirelles reuniu na manhã desta quarta-feira (25.10) cerca de 150 servidores que participam desse processo que já liberou para validação no Portal do Servidor os dados funcionais de 17.166 servidores ativos.

O cronograma de validação de dados pela equipe de trabalho prevê a conclusão de todo processo em quatro etapas, sendo que três etapas já foram entregues e os dados já se encontram disponíveis para validação. A conclusão do processo está prevista para 2018, com a entrega e liberação dos dados de servidores da Secretaria Estadual de Educação (SED) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Entre os servidores que contribuíram com esse processo, esta a servidora Doralice Pateis França, que há 30 anos trabalha no setor de recursos humanos da Secretaria de Educação, e destaca que a atualização funcional fará a diferença tanto para o servidor quanto para quem trabalha na área de gestão de pessoas.

“Estamos fazendo uma atualização da vida, arrumando o que está errado e acrescentando o que esta faltando, pra quando chegar o momento da aposentadoria do servidor, ele esteja com a vida funcional redonda e não tenha problemas na aposentadoria, e até mesmo nos benefícios funcionais como adicional de tempo de serviço, progressão funcional, tudo isso envolve a vida funcional do servidor. Sem contar que trará agilidade para o nosso trabalho” descreve Doralice.

O secretário adjunto da SAD, Édio Viegas, parabenizou a equipe pelo foco na entrega de resultados. “Esse é o tipo de ação que não aparece muito, mas que tem grande importância. Porque isso envolve a vida de cada servidor. Se for analisar individualmente nossos 50 mil servidores ativos, isso vai impactar a vida de 50 mil famílias. Parabéns por mais essa entrega”, ressaltou Viegas.

Para consulta e validação dos dados funcionais o servidor deve fazer login com matricula e senha no Portal do Servidor, e selecionar a opção desejada em “acesso a informação” na aba lateral esquerda da página.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella