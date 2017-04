Victor Chaves é indiciado por agressão pela Polícia Civil de Minas

O cantor Victor Chaves foi indiciado por agressão pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após conclusão de inquérito. No dia 24 de fevereiro, Poliana Bragatini, sua mulher, fez um boletim de ocorrência alegando ter sido agredida pelo marido e impedida de deixar o prédio onde mora.

"A PCMG concluiu pelo indiciamento de Victor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima", diz o comunicado oficial da Polícia. A pena prevista para esse tipo de contravenção é prisão simples, de quinze dias a três meses, ou pagamento de multa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor, que disse que ainda está "aguardando informações oficiais para fazer um pronunciamento".

No dia 13 de março, e Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte anunciou que o laudo do Instituto Médico Legal sobre lesão corporal contra Poliana deu negativo. Na época, entretanto, o Demid deixou claro que ainda aguardava o resultado da perícia realizada nas câmeras de segurança do prédio para concluir a investigação.

Boletim de ocorrência

Após ter registrado um boletim de ocorrência alegando ter sido empurrada e chutada diversas vezes pelo marido, Poliana foi até o IML de Belo Horizonte para realizar o exame de corpo de delito. Dois dias depois, uma suposta carta em que Poliana negava a agressão foi publicada num perfil no Instagram. O perfil, porém, foi deletado algum tempo depois.

Veja Também

Comentários