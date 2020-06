Vicentina completa 33 anos e recebe investimentos da Sanesul

Vicentina faz 33 anos - (Foto: Reprodução)

Situada entre as cidades de Dourados e Fátima do Sul, Vicentina é um dos municípios mais jovens do Estado de Mato Grosso do Sul. Com pouco mais de três décadas, o município possui 6.102 habitantes (segundo último senso do IBGE) a cidade se prepara para receber investimentos em saneamento em água e esgoto.

Solos férteis e localização geográfica. Os dois motivos foram os principais atrativos para a criação do município de Vicentina. A população da cidade foi formada por pequenos agricultores, principalmente do interior de São Paulo, que vieram atrás de trabalho no cultivo de algodão na década de 50.

Desenvolvimento - A ligação com o núcleo colonial da grande Dourados, fez de Vicentina um lugar especial para fixar residência. Com identidade própria, atualmente a cidade se prepara para receber investimentos na área de saneamento.

Parceria - Em julho de 2019, a prefeitura renovou a concessão com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Esta renovação do Contrato de Programa garantirá melhorias e ampliações no saneamento básico de Vicentina, mais saúde e qualidade de vida dos moradores, com fornecimento de água tratada e obras para o Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade.

Estão previstos R$ 7 milhões de reais em recursos da própria Sanesul e financiados, a maior parte irá para o Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade, para execução de redes coletoras, ligações domiciliares e elevatórias de esgoto. O objetivo é elevar o percentual de cobertura desse serviço para toda a população nos próximos anos. O sistema de abastecimento de água da cidade conta com dois poços ativos e um grande reservatório com capacidade de 160 m3.

É assim, com investimentos importantes no saneamento água e esgoto, feitos pela Sanesul, que Vicentina completa 33 anos no dia 20 de junho.