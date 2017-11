Vicentina comemora mais de R$ 7 mi em investimentos para habitação e infraestrutura

Governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), e Marquinhos do Dedé (PMDB), prefeito de Vicentina - Divulgação

Depois de entregar obras em Nova Andradina o governador Reinaldo Azambuja esteve nesta sexta-feira (17.11) em Vicentina, onde entregou 100 casas no loteamento Alto do Barreirão e autorizou licitação para contratação de empresa para executar a pavimentação asfáltica e implantação do sistema de drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município, investimentos que totalizam mais de R$ 7 milhões.

“O grande trabalho nosso, nesse ambiente de crise que vivemos no Brasil hoje, é construir as boas parcerias para trazer investimentos e melhorar a vida das pessoas, porque existe desprendimento de todos”, afirmou o governador. Ele lembrou que para assegurar a melhoria da qualidade de vida vem trabalhando em parceria com as prefeituras, deputados estaduais, bancada federal do Estado e o Governo Federal.

Junto com o prefeito Marcos Benedetti, o Marquinhos Dedé, lideranças comunitárias, vereadores e prefeitos da região, o governador Reinaldo Azambuja fez a entrega das 100 casas construídas com recursos do Governo do Estado (R$ 350 mil) e do Governo Federal (R$ 4,9 milhões).

Em Vicentina, Reinaldo Azambuja também assinou autorização para abertura de licitação para execução de obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município, investimento da ordem de R$ 2,3 milhões. E mais uma vez, o governador reforçou a parceria com os municípios, independentemente de coloração partidária.

“Temos uma parceria com praticamente com todos os 79 municípios do Estado”, assinalou Reinaldo Azambuja. Prefeito Marquinhos Dedé agradeceu o governador pela parceria e por ter atendido a reivindicação para que fossem pavimentadas as ruas da região do Alto Barreirão. Prestigiaram a solenidade em Vicentina também os deputados estaduais Graziela Machado, Onevan de Matos e Renato Câmara

Citando os números positivos de Mato Grosso do Sul divulgados pela imprensa nacional nos últimos meses, Reinaldo Azambuja pontuou que “isso mostra que estamos no caminho certo, mesmo na crise conseguimos construir condições para que o Estado possa continuar crescendo e gerando novas oportunidades”. Nesta semana, dados divulgados pelo IBGE apontam que o MS foi o Estado que obteve melhor desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015, comparado com 2014.

“Enquanto a maioria dos estados está parado, Mato Grosso do Sul, por conta da gestão austera e eficiente e da equipe que o senhor montou, o governador, estamos conseguindo entregar uma obra como esta, que é completa, as casas prontas, pavimentação pronta, a parte de saneamento pronta. Isso nos dá muito orgulho”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, durante a entrega das unidades habitacionais.

Paulo Yafusso e Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues