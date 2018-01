Vice-presidente dos EUA viaja para Oriente Médio, apesar de ameaça de paralisação

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, partiu para uma viagem ao Oriente Médio, apesar da ameaça iminente de uma paralisação do governo federal americano. Pence decolou na noite desta sexta-feira em um giro pela região, onde ele passará pelo Egito, Jordânia e Israel. Vale lembrar que o vice-presidente americano também assume o papel de presidente do Senado do país.

O gabinete de Pence afirmou que a viagem de Pence seguiria em frente porque é importante para a segurança nacional e para a diplomacia dos EUA. Após a meia-noite deste sábado, o Força Aérea Dois está programado para reabastecer na Irlanda no caminho até o Cairo.

No sábado, Pence deve se encontrar com o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, e, no domingo, com o rei Abdullah II, da Jordânia, e, em seguida, ficará dois dias em Israel para reuniões e eventos. Fonte: Associated Press.