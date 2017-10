Vice-presidente da Catalunha diz que "não há alternativa" a não ser secessão

O vice-presidente da Catalunha, Oriol Junqueras, afirmou nesta quarta-feira que as autoridades da Espanha "não deixaram outra opção" ao governo catalão a não ser levar adiante a proclamação de uma nova república.

Junqueras disse à Associated Press que o partido dele, uma das duas siglas da coalizão separatista da Catalunha, "trabalha para a construção de uma república, porque nós entendemos que há um mandato democrático para estabelecer tal república".

O vice-presidente regional insistiu, porém, que falava em nome de seu Partido Esquerda Republicana, não pelo governo regional do presidente Carles Puigdemont. Ele afirmou que o governo de Madri "não nos dá outra opção".

As declarações são dadas em meio a idas e vindas sobre como o governo catalão responderá aos planos das autoridades do governo do premiê Mariano Rajoy de afastar as autoridades regionais e intervir na Catalunha para evitar a separação.

O governo regional deve realizar uma reunião a partir das 15h (de Brasília). Fonte: Associated Press.