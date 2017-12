Vice-premiê britânico enfrenta acusação de comportamento sexual inapropriado

O vice-primeiro-ministro do Reino Unido está sob crescente pressão desde que uma série de imagens pornográficas foi supostamente encontrada no computador de seu escritório.

Damian Green, que é primeiro secretário de Estado, classificou como difamação alegações de que material pornográfico foi encontrado em seu computador durante uma investigação policial sobre vazamentos do governo em 2008.

O caso foi revelado no mês passado por um ex-policial. Segundo Green, o autor da denúncia teria um ressentimento contra ele.

Outro policial aposentado, Neil Lewis, repetiu a acusação nesta sexta-feira, alegando que viu "milhares" de imagens pornográficas no computador de Green.

Um porta-voz de Green, por sua vez, disse que o político nunca "assistiu ou baixou pornografia em computadores apreendidos em seu escritório".

Green, que é um importante aliado da primeira-ministra Theresa May, também está sendo investigado por funcionários públicos por ter supostamente assediado uma ativista do Partido Conservador. Fonte: Associated Press.