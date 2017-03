Vice-prefeita de Haddad doa bicicleta para gestão Doria

Não são só grandes empresas anunciadas pelo prefeito João Doria (PSDB) que fazem doações para a Prefeitura de São Paulo.

A ex-vice-prefeita da cidade na gestão Fernando Haddad (PT), Nádia Campeão (PCdoB) doou uma bicicleta holandesa, da marca Vanmoof, para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, segundo termo de doação publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 8.

Longe de ser uma provocação, uma vez que a gestão passada foi marcada pela construção de ciclovias, a ex-vice-prefeita afirmou que a bicicleta havia sido um presente de uma comitiva de dirigentes de Amsterdã que visitou a Prefeitura na gestão passada.

"Essa é uma bicicleta que ganhei da delegação de Amsterdã durante nosso plano de ciclovias. A bicicleta ficou no meu gabinete", disse. "Agora que acabou nossa gestão, achei por bem devolver esse bem para a cidade", disse Nádia. A doação foi feita em dezembro, mas ela conta que, há algumas semanas, os técnicos da Prefeitura a procuraram para refazer o termo de doação, que teve o extrato publicado nesta quarta.

Embora seja de uma das marcas mais cobiçadas, a ex-vice afirmou que só "testou" o veículo. Deu uma volta com ela no Vale do Anhangabaú. A bicicleta deve ir para o Museu do Transporte da SPTrans.

