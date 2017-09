Vice-prefeita dá inicio a projeto que visa fortalecer vínculos entre funcionários e usuários da SAS

Com o objetivo de fortalecer os vínculos institucionais internos entre funcionários, proporcionando a humanização e o contato dos mesmos, a Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou no sábado (23) o projeto SAS em Superação. Idealizado pela vice-prefeita Adriane Lopes, o projeto será realizado nas unidades da Secretaria e com seus usuários.

Na primeira etapa, serão visitadas 10 unidades, uma por mês. No sábado foi a vez da Unidade de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes Unidade – IV, da Proteção Especial de Alta Complexidade. A UAI – Unidade IV atende crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses, receber o projeto.

No local foi realizado um mutirão, onde os funcionários participaram de atividades de organização e melhorias dos espaços internos para contribuir com a qualidade de vida dos adolescentes. Em contrapartida, estando todos em contato fora da rotina comum do dia a dia, criaram-se vínculos e fortaleceu-se ainda mais a responsabilidade social de todos os envolvidos.

Foram realizados trabalhos de pintura, de elétrica, de jardinagem, troca de vidros, instalação de cortinas entre outros.

“O objetivo desse projeto é a humanização das relações, integração dos funcionários e tornar conhecida cada unidade, fortalecendo os vínculos e dando dignidade aos usuários e funcionários da Secretaria”, disse a vice-prefeita Adriane Lopes.

Os adolescentes estiveram presentes com a equipe no período da manhã até o horário do almoço, onde todos puderam trocar ideias e experiências. No período da tarde, fizeram um passeio no Parque das Nações Indígenas.

Conforme Luiz Carlos Gonçalez, assessor jurídico da SAS, foi um privilégio participar do programa. “Eu me senti privilegiado ao pintar aquelas paredes, porque os adolescentes têm o atendimento, o amparo legal, o amparo social, mas no geral não tem um contato afetivo com as pessoas. Então acho que foi bom para eles e para nós, que estamos aqui na parte burocrática e de agora em diante, quando estiver com minhas demandas diárias eu certamente terei um olhar diferente, muito mais sensível, foi muito positivo”, relatou.

“SAS em Superação é um projeto que veio para trazer a integração, a união entre as pessoas e colocar realmente em prática a missão que temos nessa Secretaria, que é o cuidar, o zelo pelo outro. Um funcionário, por exemplo, da parte administrativa, quando sai da sua rotina de trabalho e conhece uma unidade, pode experienciar de fato o que se faz aqui, que é lidar com pessoas e não com papéis, e isso é muito importante,” disse José Mario Antunes, secretário Municipal de Assistência Social. “Além de ser uma grande oportunidade de integração entre os servidores,” complementou.

A ação contou com a participação de 40 servidores da SAS, com a parceria do Secretario Luis Fernando Buinain da SEDESC, e com a contribuição de um engenheiro eletricista e um empresário da área de construção civil e suas respectivas equipes.

