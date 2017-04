Vice-governadora participa do Fórum Brasil Central nesta sexta-feira

Segunda edição da reunião do consórcio será realizada em Cuiabá.

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (7), a vice governadora, Rose Modesto representa o governador Reinaldo Azambuja na 2ª Reunião do Fórum de Governadores Brasil Central de 2017, que será realizado em Cuiabá (MT).

Além do governador Azambuja, compõem o bloco econômico os chefes de Estado do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg; de Rondônia, Confúcio Moura; de Mato Grosso, Pedro Taques; de Tocantins, Marcelo Miranda; e de Goiás, Marconi Perillo. Também participa da agenda o secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

O objetivo do grupo é discutir projetos e interesses em comum entre os estados participantes. Na pauta das definições da reunião estão: questões orçamentárias, regulamentação das câmaras técnicas, apresentações de cases do governo de Mato Grosso, oportunidades de cooperação com outros países e possibilidades de parcerias.

Sobre o Fórum

O Fórum de Governadores Brasil Central reúne chefes do Executivo dos estados do Centro-Oeste (MS, MT, GO e DF), além de Tocantins e Rondônia. Foi formado para desenvolver ações conjuntas, reduzindo custos na solução de problemas e elevando a competitividade regional.

O consórcio também tem entre seus objetivos o reforço da representatividade política dos estados integrantes nas articulações com o Governo Federal, trabalhando com oito áreas prioritárias: desenvolvimento econômico e social, agropecuária, infraestrutura e logística, industrialização, educação, empreendedorismo, inovação e meio ambiente.

