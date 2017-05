Vice-governadora defende a manutenção do SUS durante semana da enfermagem

Com o tema “A Enfermagem como Protagonista do Cuidado”, profissionais da área participam de debates e mesas redondas no Hospital Regional, em Campo Grande. Os eventos realizados nestes dias 18 e 19 de março fazem parte da Semana da Enfermagem que aborda, entre outros assuntos, a saúde do profissional e metodologias de trabalho.

A vice-governadora, Rose Modesto participou da solenidade de abertura e parabenizou os profissionais pela importante contribuição com a sociedade. Rose, disse ainda que mesmo em meio à crise acredita na saúde pública, se referindo ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Atuam no Estado cerca de 3.500 auxiliares de enfermagem, 11.890 técnicos de enfermagem e 5.911 enfermeiros. No Hospital Regional são 504 técnicos em enfermagem e 256 auxiliares de enfermagem.

A Semana da Enfermagem debateu ainda o alinhamento das rotinas de trabalho com o objetivo de tornar o atendimento ao público cada vez mais eficiente.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

