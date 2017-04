Vice-governadora cumpre agenda na 79ª Expogrande com despachos sobre educação e agricultura familiar

Campo Grande (MS) – A vice-governadora Rose Modesto cumpriu expediente nessa quarta-feira (5), durante o período vespertino, no Gabinete Itinerante, que pela segunda vez é construído na 79ª Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Capital.

“Esta é uma forma de aproximar ainda mais o público, que visita e faz negócios na feira, e o Governo do Estado. Assim, é possível mostrar também como o nosso trabalho é realizado para o público diverso, como esses alunos que estiveram conosco há pouco”, disse a vice-governadora referindo-se a um grupo de estudantes de algumas escolas estadual e privada que cursam o ensino fundamental e visitaram o Parque de Exposições tendo a oportunidade de passar alguns momentos ao lado da vice-governadora, que explicou como funciona o trabalho executado por um chefe do Executivo.

Ainda na agenda, que terminou no início da noite, Rose Modesto entregou diplomas a um grupo de assentados do interior do Estado que realizou a oficina “Produção Caseira de Fitoterápicos e Condimentares”, ministrada pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

O curso, oferecido todos os dias no estande montado no Parque de Exposições, visa difundir aos assentados conhecimento obtido no campo aliado à ciência. “São os nosso famosos remedinhos caseiros que nossos avós faziam e agora, agregando conhecimento e método, a gente consegue passar para mais pessoas que assim podem fazer uso da fitoterapia”, citou a vice-governadora.

Demais despachos relacionados à educação e agricultura familiar ainda aconteceram no Gabinete Itinerante. Cada dia, uma autoridade do executivo estadual está presente na feira agropecuária, para despachos.

Michelle Rossi – Assessoria Vice-Governadoria

Fotos: Leca

Veja Também

Comentários