Vice-governador da Catalunha pede defesa da democracia

O vice-governador da Catalunha, Oriol Junqueras, foi um dos primeiros membros do gabinete regional a se pronunciar sobre a decisão da Espanha de fazer uma intervenção na região. Ele prometeu encontrar aliados num protesto marcado para esta tarde, em Barcelona, para lutar "contra o totalitarismo".

Por meio de sua conta no Twitter, Junqueras disse que "hoje, mais do que nunca, vamos defender a democracia e os direitos políticos".

Para Marta Rovira, secretária-geral do partido separatista ERC, as ações do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, são um "golpe de estado" feito para esmagar o autonomia da Catalunha e seu desejo de se separar da Espanha.

Já a prefeita de Barcelona, Ada Colau, se posicionou contra a declaração de independência da Catalunha com base no plebiscito do dia 1º de outubro, mas criticou a decisão do governo central deste sábado, chamando a movimentação de "um sério ataque" contra a autonomia regional da Catalunha. Fonte: Associated Press.