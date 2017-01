Vice de Trump promete grandes investimentos em infraestrutura

O vice-presidente eleito dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou na noite de ontem, a um grupo de prefeitos, que o governo de Donald Trump irá fazer um grande investimento na infraestrutura do país.

Em uma conversa separada, desta vez com diplomatas, Pence afirmou que o próximo governo partilha "de um compromisso em interagir com todo o mundo".

Discursando para a Conferência de Prefeitos dos EUA, Pence afirmou que o presidente eleito afirmou a ele que irão fazer um projeto para o investimento, "e que vai ser grande".

Em sua campanha, o republicano lamentou diversas vezes o estado das pontes, rodovias e aeroportos do país, e prometeu investir US$ 1 trilhão em transporte e infraestrutura.

Pence afirmou que o novo governo irá fazer parcerias com as prefeituras. Sobre a cerimônia de posse, na sexta-feira, ele disse que ela será "o começo de uma nova era para nosso país, uma era de crescimento, de oportunidade e de grandeza para os EUA".

Em outro evento, desta vez com 150 diplomatas e embaixadores, ele afirmou que o governo vai sim se engajar com o resto do mundo, apesar do discurso "America em primeiro lugar".

"Não tenho certeza de que a mídia local entende completamente o presidente eleito. Posso assegurar que o mundo vai", afirmou o vice. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários