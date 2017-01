Vice de Trump, Pence promete apoio do governo dos EUA a políticas antiaborto

Washington, 28 (AE) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, falou na sexta-feira em um evento de ativistas antiaborto. Segundo Pence, trata-se de um "momento histórico" para esse movimento, que terá o apoio do novo governo para avançar em suas políticas.

"Nós não descansaremos até que restauremos uma cultura de vida para nós mesmos e para a posteridade", afirmou o republicano Pence em seu breve discurso. A Marcha pela Vida ocorre dias antes de o presidente Donald Trump anunciar seu escolhido para um posto vago na Suprema Corte. Trump já disse que seu escolhido será contrário aos direitos de aborto.

O vice-presidente citou o assunto, bem como falou sobre potenciais ações dos congressistas sobre o tema. "Este governo trabalhará com o Congresso para acabar com o financiamento do contribuinte ao aborto e aos que provêm aborto", afirmou. "E nós devotaremos esses recursos para os serviços de cuidado com a saúde para mulheres pela América."

Porta-voz do grupo NARAL Pro-Choice America, um grupo que defende o direito ao aborto, James Owens disse que Donald Trump e o Congresso republicano "representam a maior ameaça aos direitos reprodutivos em gerações". Fonte: Dow Jones Newswires.

