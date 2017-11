Vice-consulesa dos EUA é baleada em assalto na Rio-Santos, em Angra dos Reis

A vice-consulesa dos Estados Unidos, Stephanie Masland Bohlen, foi atingida por um tiro no pé, numa tentativa de roubo no quilômetro 489 da Rodovia Rio Santos (BR-101), na altura de Angra dos Reis, na região sul fluminense.

Ela estava com o marido, Jace Joseph Salas, em um Fiat Palio, quando foi abordada por criminosos, por volta das 21h dessa quinta-feira, 23. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência na via, o homem não foi ferido.

Stephanie foi levada para o Hospital Geral de Japuíba, em Angra e, depois, transferida para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde passará por uma cirurgia nesta sexta-feira, 24. As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da 166ª Delegacia de Polícia, em Angra dos Reis.