Viaturas para reforçam segurança de Mato Grosso do Sul

Os veículos deverão integrar os batalhões de nove municípios e um distrito - Foto: Divulgação

A Segurança Pública de Mato Grosso do Sul ganhou reforço de 43 novas viaturas e três micro-ônibus. Nesta segunda-feira (27), o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Vidiera, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Costa, entregou os veículos modelo L.200 que já estão adaptados conforme os padrões da PM e deverão integrar os batalhões de nove municípios e um distrito: Campo Grande, Sidrolândia, Sete Quedas, Dourados, Fátima do Sul, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Bela Vista e o Distrito Arapuá, que fica localizado em Três Lagoas.