Viatura da PM capota em frente ao Palácio do Planalto

Brasília - Viatura da Policia Militar do Distrito Federal, capota em frente do Palácio do Planalto (Antonio Cruz/ Agência Brasil) / Antonio Cruz/ Agência Brasil

O capotamento de uma viatura da Polícia Militar em frente ao Palácio do Planalto, na manhã de hoje (16), agitou o que parecia ser uma manhã tranquila na sede do poder Executivo, já que o presidente da República, Michel Temer, está em São Paulo desde ontem.

Por volta das 10h30, a viatura passou um sinal vermelho, perdeu o controle e capotou ao desviar de um carro gol preto guiado pela servidora da Casa Civil, Yara Greyck.

“O sinal abriu para mim e todos os veículos que vinham do outro lado já haviam parado. A viatura então ligou, já em cima do sinal, a sirene. Não deu tempo para eu parar. Como eles estavam muito rápido, eles perderam o controle do carro ao tentar desviar do meu carro”, disse a servidora à Agência Brasil.

Os dois policiais que estavam na viatura foram encaminhados ao Hospital de Base com ferimentos aparentemente leves e dores no pescoço, na cabeça e na coluna.

“Todas as informações de que dispomos no momento são ainda preliminares, mas ao que parece a culpa do acidente não foi da motorista [do gol preto]”, disse o major Michello Bueno, do Centro de Comunicação Social da PM.

Segundo ele, como a sirene da viatura havia sido acionada, provavelmente ela estava em chamado. “Ao que parece, ainda temos de confirmar isso, a viatura estaria sendo deslocada para uma ocorrência na rodoviária, onde foi pedido apoio para uma abordagem”, acrescentou o policial.

Veja Também

Comentários