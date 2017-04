“Vias esburacadas têm causados vários prejuízos à população”, afirma vereador

O vereador Junior Longo tem recebido solicitações de moradores de diversos bairros solicitando a realização de operação tapa-buracos. Em sua maioria vem via “Gabinete Online” ou nas caminhadas que o parlamentar tem realizado na Capital.

Para o bairro Nova Campo Grande é necessária a realização do tapa-buraco nas Avenida 2 e 9, bem como na Avenida Amaro Castro Lima. Outra localidade que precisa do serviço é o bairro Serradino. Nas ruas 76, Rua Emílio Teodoro de Souza e na Rua Nilo Javari Barem. Já no Nova Lima o tapa-buraco precisa ser realizado em toda extensão das Ruas Zulmira Borba e Jerônimo de Albuquerque.

“Precisamos atender as reivindicações da população, principalmente dos que por ali transitam diariamente, pois existem enormes buracos, atrapalhando e quase impossibilitando a passagem”, pontuou o vereador.

Outra solicitação foi a disponibilização de ônibus articulado para linha 053 – Coophasul/ Arnaldo Figueiredo em horário de pico. Esse pedido foi enviado através do Sr. Silvaldo Amaral, que utiliza o transporte coletivo para ir e vir de suas atividades diárias.

“O ônibus de pequeno porte não está comportando o número de passageiros que se utilizam desta linha para retornar de seus afazeres, principalmente no fim da tarde. A necessidade de um ônibus articulado é indiscutível, cabe mais pessoas e, portanto, é necessário”, desabafa o usuário de transporte coletivo.

Junior Longo também encaminhou o pedido de pavimentação asfáltica para as ruas não asfaltada dos bairros Columbia, Guanandi II e Santa Emília. “Por exemplo, o bairro Santa Emília tem apenas a linha do ônibus asfaltada, as demais ruas perecem pela ausência da pavimentação. Muita poeira, muito barro, dependendo da estação climática, prejudica a qualidade de vida dos moradores, que necessitam dessa melhoria”, explicou.

Veja Também

Comentários