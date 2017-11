Viaje com seu pet sem estresse

Se a viagem for de avião é importante conhecer as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além das normas da companhia aérea. - Divulgação

Com as férias chegando os tutores começam a se preocupar com a melhor forma de viajar com seus animais de estimação. Pensando em facilitar os preparativos para o período de descanso e visando o bem-estar dos pets, especialistas indicam algumas dicas para fazer uma boa viagem e curtir as férias em segurança.

1. Como transportar seu pet?

Avião: Se a viagem for de avião é importante conhecer as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além das normas da companhia aérea. Para viajar com seu pet é necessário levá-lo numa caixa de transporte confortável, estar com todas as vacinas em dia e apresentar um atestado do veterinário afirmando que seu animal está apto para realizar a viagem. Dependendo do tamanho do pet é permitido que ele faça a viagem junto com o tutor na cabine, porém animais grandes precisam ser transportados no bagageiro do avião.

Carro: Para viajar de carro com seu animal de estimação é ideal que ele esteja preso. Para animais pequenos existem assentos específicos que ficam fixados ao cinto do automóvel, animais maiores podem usar o cinto de segurança especifico para pets. A caixa de transporte também é uma boa opção. Se possível faça pausas na viagem para o pet descansar e fazer xixi.

1. O que deve ter na mala dos cães e gatos?

O tutor não pode esquecer a carteira de vacinação e o atestado fornecido pelo veterinário. Leve também o bebedouro e comedouro do pet, se possível coloque a cobertinha e a caminha na mala – dormir onde ele já está acostumado pode facilitar a adaptação durante as férias. Ração, medicamentos, roupas, coleira e itens de higiene pessoal também são essenciais. Tenha uma etiqueta de identificação para seu pet e lembre-se do brinquedinho preferido dele.

2. Como encontrar locais pet friendly?

Nem todos os hotéis aceitam os animais de estimação como hospedes, então reserve com antecedência o local das férias para não ter nenhum transtorno. No Brasil já existem diversas estadias onde os cães e gatos são bem-vindos, mas é necessário verificar as normas desses locais, já que alguns não permitem a presença dos pets em todos os ambientes da hospedagem. Em outros, há exigência do uso de coleira em tempo integral. Para que você aproveite com seu animal de estimação durante todo o período, o ideal é escolher um hotel totalmente pet friendly, que não restrinja a diversão do seu pet. Não sabe onde encontrar estes lugares? Use o Guia Pet Friendly (www.guiapetfriendly.com.br) - que mostra dicas de hotéis, restaurantes e até cabelereiros onde os animais são bem vindos.

3. Como localizar petshops e veterinários?

Encontrar petshops, clínicas veterinárias e outros prestadores de serviços para pets longe de casa não é tarefa fácil, porém a tecnologia pode ajudar. O Pet Booking (www.petbooking.com.br) é uma plataforma que encontra o estabelecimento mais próximo através de geolocalização e está disponível através de site e aplicativo para IOS e Android. Se durante a viagem, o seu animal de estimação precisar de banho, tosa, consulta veterinária e até day care, o Pet Booking localiza o serviço e ainda permite o agendamento e pagamento online. Se o tutor preferir, alguns estabelecimentos disponibilizam o serviço "leva e traz", que retira e entrega o animal na sua hospedagem.

4. Tome cuidado com as altas temperaturas

As férias de fim de ano costumam ser repletas de muito sol e calor, então é preciso ter atenção redobrada com a saúde do animal. O tutor deve evitar exposição ao sol entre 10h e 15h, já que nesse período há maior emissão de raios UV – que podem causar queimaduras e câncer de pele. Uma dica importante é usar filtro solar especialmente nos pets que tem a pele rosada e/ou pouco pelo. Além disso, vale ficar de olho nas piscinas - cachorros são ótimos nadadores, mas precisam ser supervisionados na hora da diversão para evitar qualquer acidente.