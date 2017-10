Viagem oficial do vice-prefeito Bruno Covas a Paris dura 12 dias

O vice-prefeito Bruno Covas (PSDB) desembarcará em São Paulo nesta quarta-feira, 25, após completar doze dias afastado do cargo, sendo dez deles em uma viagem oficial a Paris. Essa foi a quarta viagem internacional em caráter oficial do tucano desde que ele assumiu a vice-prefeitura e a Secretaria de Prefeituras Regionais, que coordena todos os serviços de zeladoria, fiscalização do comércio, além de comandar o carnaval de rua da cidade.

A duração da viagem causou desconforto entre auxiliares do prefeito João Doria, que costuma fazer viagens rápidas para fora do Brasil, algumas com 48 horas de duração. A ausência de Covas também chamou atenção de vereadores.

"Isso é fora do razoável. A presença física na cidade é fundamental. Não há desculpa para justificar isso", disse o vereador Gilberto Natalini (PV), ex-secretário de Meio Ambiente de Doria.

Segundo a assessoria do vice-prefeito, ele viajou a Paris para duas atividades: a primeira foi a convite do governo francês e a segunda da Bloomberg Philantropie, quando ele representou o prefeito João Doria (PSDB).

Segundo a assessoria, os anfitriões pagaram a passagem e hospedagem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.