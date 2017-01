Viagem: faça as compras antes de pegar a estrada e economize

Em um ano recheado de feriados prolongados, vale se organizar desde já e programar uma viagem para curtir com a família e os amigos na praia, na chácara ou até na casa de campo. Para viajar mais ao longo do ano, vale economizar em alguns itens como, por exemplo, nas compras de supermercado. Em época de feriado e alta temporada, os preços dos alimentos nas regiões de turismo costumam ser mais salgados. A dica é sempre fazer as compras antes de sair da cidade. No entanto, alguns alimentos como carnes e peixes precisam de alguns cuidados especiais durante a viagem para evitar surpresas no destino.

Pensando nisso, o diretor da CampCarne, casa especializada em carnes e cortes especiais, Pedro Toledo, traz algumas dicas de como garantir que o seu kit churrasco chegue fresquinho ao destino e também como organizar os itens na geladeira. “A carne é um produto vulnerável à ação de micro-organismos. Um bom transporte e armazenamento aumenta a durabilidade desses produtos e evita a contaminação”, ressalta Toledo.

Carnes já preparadas:

Para as carnes já preparadas não é necessário congelá-las se forem consumidas em até 24h. “Os temperos utilizados na preparação têm propriedades para brecar a proliferação de micro-organismos. Portanto, basta colocar em potes fechados ou embalar a carne e colocar dentro de uma caixa de isopor. Coloque uma quantidade de gelo proporcional à quantidade de carne e feche bem”. Vale ressaltar que este gelo não poderá ser usado para outra função. “A carne poderá soltar suco ou até mesmo sangue durante o trajeto. É importante que este material seja descartado após o uso e a caixa de isopor bem lavada”.

Carnes congeladas:

Para carnes congeladas, o ideal é separá-la em pequenas quantidades antes de congelar. Não é necessário colocar gelo no isopor. “Ao chegar no destino, o ideal é que a carne congelada volte para o congelador e a que as peças que vão ser consumidas em 24h sejam alocadas na geladeira”. Caso queira pegar uma quantidade para ser consumida e congelar o restante, o ideal é trocar de embalagem. Neste caso, deve-se retirar o produto da embalagem original e embalá-lo em filme PVC ou recipiente plástico. Coloque uma etiqueta com informações de quando a carne foi embalada e congelada”, ressalta Toledo. Na hora de descongelar a carne, a dica é preciosa: passe a carne do congelador para a geladeira, e não para a pia, evitando a proliferação dos micro-organismos. “Ela deve ser descongelada de dentro para fora, e não ao contrário. Quanto mais lento o degelo mais a carne volta às características originais. Depois de descongeladas, não devem retornar ao freezer e ser consumidas em até 3 dias”, explica.

Embalagens a vácuo:

O mais indicado é transportá-las assim mesmo, para abrir e temperar somente no momento de consumir o alimento. Prefira sempre as carnes embaladas à vácuo pois a ausência de ar faz com que o produto tenha maior durabilidade.

Outra dica importante é colocar os derivados de leite e outros alimentos perecíveis longe das carnes para evitar a contaminação cruzada. Produtos de limpeza e higiene também devem estar separados dos alimentos. Carnes congeladas devem ser descongeladas apenas uma vez. “No descongelamento ocorre uma perda de nutrientes presentes no líquido que conserva a carne. A dica é descongelar apenas a quantidade que for consumir”, completa.

Veja Também

Comentários