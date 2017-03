Viaduto é parcialmente liberado após incêndio na capital paulista

O Viaduto do Glicério, conhecido por ligação leste-oeste, na região central da capital paulista, foi parcialmente liberado na tarde de hoje (7). O trânsito no sentido Penha havia sido interditado devido a um incêndio ocorrido no local. Uma faixa foi liberada para tráfego, porém, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda como alternativa a pista lateral da Avenida Radial Leste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou ontem (6), às 19h, e destruiu dez barracos de uma pequena comunidade embaixo do viaduto. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria Municipal de Serviços e Obras informou que ainda não é possível dimensionar o nível de comprometimento da estrutura. Ainda de acordo com o órgão, está sendo feito o escoramento do viaduto e testes para verificar o grau de integridade do concreto.

