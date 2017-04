Viaduto do Glicério, no centro de São Paulo, está interditado para manutenção

O Viaduto do Glicério, conhecido por Ligação Leste-Oeste, está bloqueado, no sentido da zona oeste, na manhã deste sábado (01), para trabalhos de manutenção. A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que a circulação de ônibus está sendo prejudicada.

O motorista que segue em direção à zona oeste e está na região da Liberdade deve seguir até o Parque Dom Pedro II e utilizar o acesso à região.

No dia 7 de março, um incêndio provocou a interdição do Viaduto do Glicério e provocou trânsito. Na ocasião, a via foi interditada pela Defesa Civil de São Paulo para a apuração dos danos à estrutura.

Rodovias

A Rodovia Ayrton Senna apresentava lentidão, no sentido de São Paulo, na região do Parque Ecológico do Tietê, entre o km 20 e o km 14, na manhã deste sábado. Segundo a Ecopistas, concessionária que administra a via, o motivo é a realização de obras no local, que têm previsão de término às 17 horas deste sábado.

Um acidente com um caminhão cegonha interdita totalmente a Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, em Barra do Turvo, na altura do km 544, na manhã deste sábado. Segundo a Autopista Régis Bittencourt, por medidas de segurança, a praça do pedágio está fechada, com um congestionamento de 9 km, entre o km 534 e o km 543. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

