Via skype, Governo do MS compartilha experiências em evento de arquivos públicos no Rio Grande do Sul

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul participa na segunda-feira (14.8) do evento “Arquivos e Governança” promovido pelo Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (Cegov) e Programa de Aperfeiçoamento, Pesquisa e Estudos em Arquyivos (PAPEArq) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O encontro visa aproximar a comunidade em geral da ideia de governança arquivística, e terá como representante de Mato Grosso do Sul, a superintendente de Gestão Documental, Doralice Martins, que integrará a mesa redonda compartilhando experiências: Sistemas de Arquivos.

A participação de MS na programação do evento será via internet, formato moderno que otimiza tempo e reduz o custeio. Para Doralice que já ministrou cursos via web, essa é uma forma eficaz de utilizar a tecnologia para agregar conhecimento. “A internet facilita muito a vida das pessoas. O evento será transmitido ao vivo, e nossa participação será via Skype” contou.

Desde 2015, o Estado capacitou cerca de 2,2 mil servidores para auxiliar no processo de organização da massa documental, que resultou no levantamento de 242.827 mil caixas de documentos acumulados nos órgãos e entidades do poder executivo estadual, número equivalente a 30 km de documentos.

Titular da Secretaria de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, avalia a participação de MS no evento. “Esse é mais um reconhecimento do trabalho minucioso desenvolvido com os arquivos públicos do Estado que já permitiu a eliminação de 14 milhões de espécies documentais. Ficamos honrados com o convite e espero que as experiências compartilhadas possam agregar aos participantes e que possamos aprender com os demais estados” pontuou Assis.

O evento acontece das 10h às 18h no auditório Sol Nascente do prédio centenário da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e será transmitido via web. As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto neste link da Cegov.

10h – Mesa de Abertura

Valéria Bertotti (coordenadora do PAPEArq)

Prof. Dr. Ricardo Augusto Cassel (CEGOV)

Prof. Dra. Ilza Maria Tourinho Girardi (FABICO/UFRGS)

10h30 – Conferência Arquivos e Governança

Prof. Dr. José Maria Jardim (UNIRIO)

14h – Mesa Redonda Compartilhando experiências: Sistemas de Arquivos

Doralice Martins (Superintendência de Gestão Documental do Mato Grosso do Sul)*

Maria Cristina Kneipp Fernandes (Arquivo Públivo do Estado do Rio Grande do Sul)

Mediação: Rosani Feron

15h30 – Intervalo

16h – Mesa Redonda Compartilhando experiências: Observatórios

Prof. Cintia Aparecida Chagas Arreguy (UFMG) e Prof. Welder Antônio Silva (UFMG) – Observatório de Arquivos de Belo Horizonte*

Francisco Cougo Jr. – Observatório dos Arquivos do Rio Grande do Sul

Mediação: Sandro Pasinato

* via Skype

Text e foto: Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

