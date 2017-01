Via no bairro Maria Aparecida Pedrossian é risco para animais e condutores

O prolongamento da Avenida Marinês Souza Gomes, conhecida como Via Ecológica, que divide a reserva APA-Lageado, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, do condomínio Dahma, oferece risco tanto para condutores quanto para animais silvestres, inclusive com registro de vários acidentes de trânsito e atropelamento de animais silvestres, como tamanduás, quatis e capivaras.

O risco é de conhecimento da prefeitura uma vez que o vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) já encaminhou vários ofícios para secretaria de meio ambiente e de obras. Nos documentos o parlamentar ressalta que há anos a cerca da área de preservação está caída em vários trechos o que facilita a travessia de animais na Via Ecológica. Também ressaltou a necessidade da passarela suspensa que serve de apoio para travessia dos macacos e que precisa de revitalização.

Foram também solicitadas placas indicativas sobre a presença de animais silvestres Foram também solicitadas placas indicativas sobre a presença de animais silvestres

Dos pedidos, apenas as placas indicativas de animais silvestres foram entregues. A cerca continua caída em vários pontos e a passarela foi recolocada, mas apenas sobre a via. Não há apoio para acesso dos animais até dentro a mata.

A via Ecológica divide a reserva APA Lageado e o condomínio Dahma

A avenida é estreita, não há placas indicando velocidade na via, com muitas curvas e bastante fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico. Por conta do risco no local, o mandato do vereador Eduardo Romero encaminhou nessa sexta-feira, 27, ofício para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) reforçando a necessidade dos serviços, inclusive relembrando com cópias os ofícios já encaminhados.

Veja Também

Comentários