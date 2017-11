Véspera de feriado será de céu claro com chuva isolada, prevê Inmet

A máxima prevista é de 32°C - Divulgação

A quarta-feira (1°) começou com céu claro e sol em Campo Grande. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas darão uma trégua hoje em quase todo o Estado. O dia terá sol com períodos de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no norte e noroeste do Estado.

Em Campo Grande, o dia será de sol e períodos de nublado a parcialmente nublado. A máxima prevista é de 32°C.