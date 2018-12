Véspera de feriado com previsão de céu nublado e pancadas de chuva

Às vésperas do feriado de Natal, a segunda-feira (24.12) deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente à tarde, podendo chover forte nas regiões Central e Norte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 45% e as temperaturas ficam entre 19ºC (mínima) e 35ºC (máxima). Os ventos continuam fracos a moderados com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).