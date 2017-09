Vereadores votam três Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam três Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira (21).

Em segunda discussão e votação serão votados três Projetos. O Projeto de Lei nº 8.425/17, de autoria dos vereadores Prof. João Rocha e Carlão, que altera o a redação do artigo 1° da Lei Municipal n° 5.790/2016, que dispõe sobre os assentos preferenciais dos veículos do transporte coletivo do município de Campo Grande-MS.

Também o Projeto de Lei n° 8.476/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna - câncer - pelos órgãos públicos do município.

E por fim, será votado em Plenário o Projeto de Lei n° 8.498/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que cria o núcleo de pesquisa de dados e análise criminal de dados sobre segurança pública na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social - Sesde.

Palavra Livre - A sessão contará com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Sedesc, Luiz Fernando Buainain, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre as áreas existentes disponíveis ao Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande - Prodes. O convite foi feito pelo vereador João César Mattogrosso.

A Tribuna será usada também pelo guarda de endemias, Juarez Carrilho de Arantes, que discorrerá sobre o trabalho realizado nos últimos “30 anos” no controle de vetores. O convite foi feito pelo vereador Veterinário Francisco.

Serviço - A sessão ordinária desta quinta-feira (21) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

