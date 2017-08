Vereadores votam três projetos na primeira sessão da semana na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta terça-feira (23), três projetos de lei.

Em segunda discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 8.441/17, do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura a desafetar área de domínio público municipal e doar a Fundação Oswaldo Cruz.

Já em primeira discussão e votação, outros dois projetos serão apreciados. O de n. 8.430/17, do vereador Professor João Rocha, que autoriza o Executivo a disponibilizar, online, por intermédio do Centro de Controle de Zoonoses, os cadastros dos animais disponíveis para adoção em Campo Grande, e o de n. 8.467/17, que institui 16 de novembro como o Dia Municipal de Combate à Corrupção. A proposta é de autoria do vereador André Salineiro.

Durante a sessão, a coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais da Prefeitura, Catiana Sabadin Zamarrenho, utilizará a Tribuna para falar sobre o Projeto Reviva Centro, que prevê a revitalização do centro de Campo Grande.

Serviço - A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

