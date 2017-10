Vereadores votam quatro Projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam quatro Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira (5).

Antes da votação dos Projetos, a sessão contará com a participação da Drª. Núbia Morais Carneiro, médica com especialidade em oncologia clínica, que discorrerá na Tribuna sobre o câncer de mama e a importância da prevenção. O convite foi feito pela vereador Dharleng Campos.

Em segunda discussão e votação serão analisados dois Projetos de Lei. O Projeto de Lei n. 8.503/17, de autoria dos vereadores Dr. Lívio e André Salineiro, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública, corrupção e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.523/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que institui o Programa “Previne AVC, no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.

Já em primeira discussão e votação serão analisados dois Projetos de Lei. O Projeto de Lei n. 8.409, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que dispõe sobre a aplicação da tarifa social sobre os serviços públicos de abastecimento de água e saneamento sanitário para os portadores de câncer e renais crônicos e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.531/17, de autoria dos vereadores Delegado Wellington e João César Mattogrosso, que cria o Programa Banco de Empregos Para a Juventude, no âmbito do município de Campo Grande - MS, na forma que indica.

