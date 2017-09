Vereadores votam cinco Projetos na sessão ordinária desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam cinco Projetos na sessão ordinária desta terça-feira (26).

Em segunda discussão e votação serão votados dois Projetos. O Projeto de Lei nº 8.476/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna – câncer – pelos órgãos públicos do município.

Também o Projeto de Lei n° 8.552/17, de autoria da vereadora Dharleng Campos, que autoriza a criação da Biblioteca Itinerante – Manoel de Barros no município de Campo Grande-MS e dá outras providências.

Já em primeira discussão e votação serão votados três Projetos. O Projeto de Lei nº 8.523/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, institui o Programa “Previne AVC” no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.

Ainda o Projeto de Lei n° 8.582/17, de autoria da vereadora Dharleng Campos, que altera o art. 1° e acrescenta o parágrafo único à Lei n° 5.151/12.

Por fim, será votado em Plenário o Projeto de Lei n° 8.630/17, de autoria do autoria: do vereador Valdir Gomes, que que altera a denominação da travessa da Rua Albatroz com a Rua Engenheiro Victor Penteado Cunha, o trecho compreendido entre a quadra 26 e 27, no parcelamento Bairro Morada Verde, situado no Bairro Coronel Antonino.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (26) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.

Veja Também

Comentários