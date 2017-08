Vereadores fiscalizam gratuidade de passagens para idosos na rodoviária

Os vereadores Enfermeira Cida Amaral (Podemos) e Valdir Gomes (PP) estiveram na manhã desta segunda-feira (28), no Terminal Rodoviário de Campo Grande, localizado na região sul, para saber se os idosos estão sendo contemplados com a gratuidade da passagem de ônibus. A visita surpresa no local ocorreu após denuncias de populares que não estão sendo beneficiados.

Os parlamentares foram em diversos guichês para saber como se faz para ter direito a gratuidade e foram orientados a fazer a reserva de 30 a 60 dias antes. Houve empresa, que chegou a dizer que o benefício é dado ao final de semana, entretanto, os idosos são contemplados com a meia passagem.

“Tentei ter a passagem gratuita com dois meses de antecedência, mas mesmo assim não consegui. Então tive que pagar a meia passagem, pois apenas esta estava disponível para venda”, contou o idoso José Barbosa, de 77 anos, que acabara de chegar a Campo Grande depois de viajar para Minas Gerais, com a esposa, e juntos pagaram R$ 300.

“Já tentei ser beneficiado com a gratuidade várias vezes, mas nunca consegui. Eles disseram que teriam vaga apenas para o fim de semana, mas eu precisava para hoje ou amanhã no máximo”, relatou Adão Barbosa, de 76 anos, que veio de Várzea Grande (MT).

“Olhei nos primeiros bancos do ônibus e não tinha nenhum idoso, apenas um no assento do meio. Ou seja, que paga inteira ou meia igual eu. Enquanto tem um monte de jovens nos primeiros bancos. Isso porque antes de embarcar, eu pedi a gratuidade e foi avisado que já havia passageiros beneficiados”, denunciou o casal de idosos Celso e Sebastiana Oliveira, que pagaram juntos R$ 306, valor pela meia.

Já Airton Pereira, de 64 anos, conseguiu o benefício da gratuidade. “Vim aqui com 30 dias de antecedência pra conseguir e só tinha hoje de manhã. Não escolhi a data, eles que me disseram que dia que estava disponível”. O idoso seguiu viagem para Rio Preto (SP).

“Isso precisa ser mais bem fiscalizado, pois percebemos que há muitos benefícios de 50%, mas em quase uma hora de visita na rodoviária só encontramos uma pessoa que foi contemplada com a gratuidade”, frisou a vereadora Enfermeira Cida.

“Acredito que juntos podemos fazer isso funcionar. Temos que chamar as empresas para conversar, assim como os órgãos responsáveis pelo transporte”, enfatizou o parlamentar Valdir Gomes.

Comissão

Enfermeira Cida é presidente Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso e tem o vereador Valdir Gomes, como um dos membros. A reserva para os idosos no transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário foi regulamentada por três decretos. O último é o n. 5.934, de outubro de 2006, que determina que serão reservadas nesses tipos de transporte duas vagas gratuitas às pessoas com 60 anos ou mais e com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Também está garantido desconto de 50% do valor da passagem para os idosos com a mesma renda e que excederem as vagas gratuitas.

