Vereadores se reúnem com prefeito para trazer instituição Mackenzie para Campo Grande

Na noite de ontem (04), o vereador Odilon de Oliveira (PDT) à convite do vereador Veterinário Francisco (PSB) se reuniu no gabinete do prefeito Marcos Trad (PSD). O objetivo foi para apresentar a proposta de trazer a instituição Mackenzie para Campo Grande.

Esteve junto também o pastor da Presbiteriana Celso José Gama propositor do projeto. A ideia inicial é conseguir concessão de um terreno da prefeitura para trazer a instituição, que vai desde o ensinos iniciais com educação infantil até a graduação.

O prefeito se mostrou bastante feliz com o projeto e declarou que irá estudar a proposta o quanto antes. Em contrapartida com a ideia apresentada, o prefeito declarou que a concessão sofre com a gestão que muda a cada quatro anos.

Para o vereador veterinário Francisco: "trazer uma escola de renome nacional é motivo de grande orgulho para a cidade. Fazer parte desse projeto me deixa muito feliz e emocionado", declara.

Sendo uma das mais tradicionais instituições de ensino do país, o vereador Odilon acredita que com a instituição na Capital os cidadãos terão mais ofertas de ensino. " A Mackenzie é uma grande instituição em referência de ensino no Brasil, principalmente na faculdade, embora ela tenha desde o ensino fundamental, com o pré até a graduação".

A instituição possui mais de 30 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento e nota máxima no MEC. O Campi é todo estruturado para receber desde crianças à adultos.

