Vereadores querem extensão do horário de atendimento na unidade de saúde do Bairro Fênix

Durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (28), os vereadores da Câmara Municipal apresentaram diversas indicações à Prefeitura de São Gabriel do Oeste. Entre os pedidos, está a extensão do horário de funcionamento da ESF (Unidade de Estratégia de Saúde da Família) do Bairro Fênix, além de melhorias nas áreas do trânsito, infraestrutura e segurança pública.

Por indicação da vereadora Rose Pires (PMDB) e dos vereadores Angelo Mendes(PRB), Luizinho do Ferro Velho (PSDB), Roberto Emiliani (PMDB), Vagner Trindade (PSB) e Valdecir Malacarne (PPS), foi apresentado o Pedido de Indicação 22/2017, que pede "extensão de atendimento médico e odontológico, na ESF Fenix, das 18 às 22 horas". Segundo os vereadores, o atendimento noturno já havia sido prestado anteriormente e há real necessidade dos moradores da região.

O vereador Fernando Rocha (PSB) apresentou pedido de indicação ao deputado estadual Junior Mochi, solicitando destinação de recursos para o município, por meio de emenda parlamentar, "para aquisição de barras de apoio para instalar nas residências dos idosos". Um levantamento feito pelo parlamentar, aponta que pelo menos 150 idosos de São Gabriel necessitam do acessório de segurança, como forma de evitar acidentes residenciais graves.

Fernando ainda comunicou que irá solicitar realização de uma audiência pública para discutir sobre: situação do maquinário da Secretaria de Infraestrutura; as providências adotadas durante os três meses da atual gestão; bem como planejamento para o ano, na questão de atendimento aos produtores rurais

Já Rosmar Alves (PP) apresentou duas indicações. Na primeira, pede que a Prefeitura viabilize um ponto ônibus coberto para os funcionários da empresa Aurora e demais trabalhadores da região. Na segunda, solicita disponibilização de pagamento de taxas e impostos através da cartões de crédito e débito. Por fim, apresentou pedido de providência, na qual requer implantação de um redutor de velocidade na rua Patativa, no Bairro Fênix.

O parlamentar também discursou sobre problemas no trânsito, infraestrutura, segurança pública e saúde. Cobrou, por exemplo, maior resolutividade em casos de furtos e outros delitos, bem como, celeridade no fornecimento de medicamentos para população.

Vagner Trindade utilizou o grande expediente para citar pedido de informação encaminhado à Prefeitura, pelo qual, requer esclarecimentos sobre denúncias de possíveis irregularidades no transporte escolar. O parlamentar solicitou documentos e informações oficiais sobre o contrato firmado entre empresa e Prefeitura, além dos responsáveis pela fiscalização, garantindo que irá acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato.

O vereador ainda destacou sua participação, junto com o presidente da Casa, Valdecir Malacarne, em um encontro com lideranças do cooperativismo de São Gabriel. Segundo Vagner, o setor merece valorização, já que movimenta mais de R$ 1 bilhão na economia local e vem discutindo ações para colaborar ainda mais com a sociedade. Ele ainda lembrou que as cooperativas empregam mais de 2 mil pessoas do município.

Presidente da Câmara, Valdecir lamentou as mortes dos moradores do município, em acidentes ocorridos nas estradas, no decorrer do último final de semana, e estendeu suas condolências aos amigos e familiares das vítimas. Aproveitou ainda, para pedir esclarecimentos ao IML (Instituto Medico Legal) de Coxim, sobre a demora na liberação de corpos, fato que provocou ainda mais sofrimento aos familiares.

Já o vereador Marcos Paz (PSB) destacou a importância de debates sobre as dificuldades no setor de obras da Prefeitura, sugerindo, como solução, melhor planejamento para reestruturação da cidade e do campo; e elaboração de projetos mais estruturados, focados na prevenção, que poderiam, amenizar, por exemplo, a questão dos buracos nas ruas. Também relatou que está acompanhando as denúncias sobre o transporte escolar.

Por fim, o vereador Ramão Gomes falou sobre a convocação da secretária de saúde, Michele Pauperio, que esclareceu dúvidas sobre possíveis adequações no CER (Centro Especializado de Reabilitação). O parlamentar também relatou denuncias de excesso na carga horária de motoristas de ambulâncias, que prestam serviço no Areado, e cobrou urgência na questão da falta de medicamentos na rede pública.

