Vereadores prestigiam assinatura de títulos das 45 casas que serão entregues na Vila Bandeira em Bodoquena

Representando a Câmara Municipal de Bodoquena, os vereadores Emerson Garrucha (PTdoB) e Nelson de Paulo (PSDB) participaram na tarde desta quarta-feira (12/04), no Auditório Mário Brother, do ato de assinatura dos termos de posse das moradias do Programa Habitacional Financiado com Subsídio.

Ao todo, 45 moradores de Bodoquena foram sorteados e atenderam os requisitos do programa habitacional, fruto do convênio entre a Prefeitura de Bodoquena, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Agência Estadual de Habitação Popular (Agehab), Caixa Econômica Federal (CEF) e Associação Estadual de Habitação Popular e Reforma Urbana pela Moradia de MS (ASHPRE/MS).

A entrega das unidades residenciais está prevista para o mês de agosto deste ano, porém, os futuros moradores poderão ter uma prévia de suas residências no próximo dia 21 de abril, quando duas unidades habitacionais estarão disponíveis ao público para visitação das 7h às 11h, na Vila Bandeira.

De acordo com assessoria do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o programa atende famílias com renda familiar de R$ 1,300,00 mil a R$ 3,520,00 mil e que estejam interessadas em utilizar o financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Elas devem ter a capacidade de pagamento e o comprometimento máximo de financiamento que é de até 30% da renda, além de não possuir restrição cadastral.

A casa terá o valor de financiamento reduzido pela aplicação do subsídio do Estado e doação do terreno pelos municípios, facilitando desta forma o acesso destas famílias a uma moradia financiada.

Conforme explica a representante da Agehab Ilidia Aparecida Miglioli Sokoloski, os municípios que disponibilizam o terreno através de doação para construção de habitações populares têm mais chances de serem contemplados com os programas habitacionais do governo, como é o caso de Bodoquena.

“Toda prefeitura que tem terreno a gente sempre dá um jeito de fazer algo. Agora vamos fazer mais 51 casas em Bodoquena ao lado destas 45 por meio de outro programa, o Lote Urbanizado”, revela Ilidia Miglioli.

Em 2015 a Câmara Municipal de Bodoquena aprovou o Projeto de Lei N°015 que autorizou a prefeitura doar lotes de terreno de sua propriedade para a construção das unidades habitacionais por meio de programas habitacionais voltados à população de baixa renda.

Estiveram presentes representando o prefeito de Bodoquena Kazuto Horii (PSDB) o secretário de Administração e Finanças Juliardson de Castro Couto e o chefe de gabinete da prefeitura Hélio Gonçalves; representando a Caixa Econômica Federal Gualter Batista da Silva e a correspondente da Caixa Jully Ana Falkievicz Niehues; e o representante da ASHPRE/MS Hélio Cosmo Rodrigues.

Veja Também

Comentários