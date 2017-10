Vereadores de Campo Grande votam três Projetos de Lei na sessão desta terça-feira

A sessão acontece a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam três Projetos de Lei na sessão ordinária desta terça-feira (17).

Antes da votação dos Projetos, a sessão contará com a participação do presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande, Marcos Cesar Malaquias Tabosa, que usará a Palavra Livre para discorrer sobre assunto relacionado às categorias de agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias e agente de saúde pública. O convite foi feito pela Mesa Diretora da Casa de Leis.

Em única discussão e votação será analisado o Projeto de Lei n. 8.646/17, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (Combea) e do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal (Fumbea), e dá outras providências.

Já em segunda discussão e votação serão analisados dois Projetos de Lei. O Projeto de Lei n. 8.409/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que dispõe sobre a aplicação da tarifa social sobre os serviços públicos de abastecimento de água e saneamento sanitário para os portadores de câncer e renais crônicos e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.531/17, de autoria dos vereadores Delegado Wellington e João César Mattogrosso, que cria o Programa Banco de Empregos para a Juventude, no âmbito do município de Campo Grande - MS, na forma que indica.

Serviço – A sessão ordinária será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.