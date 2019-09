Vereadores comemoram Dia do Corretor de Imóveis com solenidade na Câmara hoje

Dia Municipal do Corretor de Imóveis é celebrado anualmente no dia 27 de agosto - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam, nesta quarta-feira (25), a partir das 19h, sessão solene de comemoração ao Dia Municipal do Corretor de Imóveis.

Na solenidade, proposta pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, serão homenageados profissionais que, com seus trabalhos, colaboram de maneira significativa para o desenvolvimento do mercado imobiliário e, consequentemente, da economia de Campo Grande.

O Dia Municipal do Corretor de Imóveis é celebrado anualmente no dia 27 de agosto de cada ano. A data foi instituída no município por meio da lei n. 4.929, de 28 de dezembro de 2010.