Vereadores buscam melhorias para sistema de coleta de lixo de São Gabriel do Oeste

O secretário de desenvolvimento econômico de São Gabriel do Oeste, Lucio Lagemann, participou, na manhã desta segunda-feira (11), de uma reunião com os vereadores da Câmara Municipal. No encontro, foram discutidas as principais demandas do setor e apresentadas soluções ou melhorias para problemas específicos, como a coleta de lixo, por exemplo.

Assim como ocorreu com responsáveis por outras secretarias, a reunião com vereadores atende um pedido feito pelos próprios parlamentares. A idéia é entender as principais dificuldades encontradas pela administração, buscando soluções mais efetivas. Além do lixo, foram discutidos temas como abastecimento de água e dos tapas buracos.

De acordo com o secretário, uma das maiores dificuldades da gestão tem sido a coleta seletiva. O município produz cerca de 500 toneladas de lixo por mês e apesar do trabalho da Cooperasgo, cooperativa responsável pela triagem de materiais, a quantidade de rejeitos no lixão ainda é grande, o que pode provocar dificuldades futuras, especialmente em relação à responsabilidade do município com o passivo ambiental.

Lucio destacou ainda que medidas já foram tomadas para melhorar a questão da segurança de trabalhadores do lixão e que diversas adequações já estão sendo adotadas. Segundo o secretário, trabalhos desenvolvidos em outros municípios também têm sido utilizados como referência para resolver problemas do setor.

Durante a reunião, os vereadores ressaltaram a importância da coleta seletiva e as diversas reclamações que recebem em relação ao lixão. Eles enfatizaram a importância de um planejamento melhor das ações para otimizar os resultados, e uma das sugestões apresentadas, foi que a prefeitura, além de investir recursos, encontre mecanismos de colaborar também com a administração do aterro.

Segundo o secretário, novos investimentos estão sendo estudados. "É necessário dar maior estrutura para os trabalhadores, até para que melhores resultados sejam apresentados", explicou. A construção de um barracão coberto e a colocação do piso estão entre as metas para os próximos meses.

A questão dos reservatórios de água foi outro assunto tratado na reunião. O secretário falou da necessidade de construção de novos poços e de diversas melhorias que também requerem novos investimentos. A expansão da rede de esgoto também foi outro assunto abordado.

Sobre a questão dos tapa-buracos, o secretário garantiu que uma equipe está sendo mobilizada e que os reparos das ruas passarão a ser feitos todos os sábados.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Valdecir Malacarne, outras reuniões devem acontecer ao longo do ano para discutir os problemas de São Gabriel do Oeste. "Não podemos simplesmente cobrar sem entendermos as reais necessidades. Essa interação entre Executivo e Legislativo é fundamental para encontrarmos soluções a pequeno, médio e longo prazo. Temos que juntos sempre buscar o que for melhor para a cidade ", salientou.

