Vereadores apresentaram 11.839 indicações no primeiro semestre do ano

Neste primeiro semestre de 2017, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande apresentaram um total de 11.839 indicações encaminhadas à Prefeitura, solicitando melhorias para bairros de todas as sete regiões urbanas da Capital e também dos Distritos.

O balanço foi apresentado pelo 1º secretário da Casa de Leis, vereador Carlão durante a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar.

Nas 39 sessões ordinárias realizadas nestes primeiros seis meses de Legislatura, os parlamentares apresentaram 72 requerimentos solicitando informações da Prefeitura, sendo que 19 foram respondidos, outros 41 foram arquivados e 12 ainda aguardam resposta para o segundo semestre.

Conforme dados do balanço, foram expedidos 12.652 Ofícios e outros 297 Ofícios foram recebidos pela Casa de Leis desde fevereiro de 2017.

Os vereadores entraram em recesso parlamentar no dia 17 de julho, suspendendo apenas as atividades em Plenário (sessões ordinárias, audiências e solenidades). Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente durante o dia todo, no expediente normal de trabalho, com atendimento ao público. As sessões retornam no dia 1º de agosto, às 9 horas, com a primeira sessão ordinária do segundo semestre.

O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha destacou que o recesso será apenas a paralisação das ações em Plenário, sendo que os gabinetes e setores administrativos continuarão em pleno funcionamento. “Durante o recesso parlamentar essa Casa vai continuar a trabalhar normalmente, os gabinetes estarão à disposição. É apenas um recesso, que não se confunda isso. Não são férias, é um recesso, como em outras instâncias do Legislativo”, disse.

