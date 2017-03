Vereador recebe lista com nomes de permissionários de alvarás do táxi e promete investigar

O vereador Vinicius Siqueira (DEM) solicitou e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) atendeu ao pedido com a lista dos permissionários de alvarás do serviço de táxi na Capital. A surpresa do vereador, foi que muitos nomes aparecem de forma repetida na listagem.

Diante dos fatos, o vereador cogitou a possibilidade de se instaurar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar possíveis irregularidades.

“Hoje em dia temos aplicativos na internet que conseguem cruzar dados, parentescos, amizades. Queremos saber se há ligação entre esses nomes. Com a discussão sobre a regulamentação do serviço de Uber surgiu a oportunidade de fiscalizarmos também os serviços oferecidos por taxistas e mototaxistas.

A solicitação foi feita no dia 22 de fevereiro e entregue ao gabinete do vereador na manhã dessa quinta-feira.

