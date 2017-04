Vereador propõe data para intensificar combate à corrupção em Campo Grande

É comum aquela pessoa que fura a fila ou vende o voto uma vez ou outra achar que isso não se trata de corrupção. No entanto, nos dias atuais o debate vem ganhando força e quem não tem cargo público também é convidado a refletir até que ponto pequenas ações de ma fé ficam de fora da classificação “corrupção”. Além disso, com a popularização da internet, a população tem mais condições de exigir transparência dos órgãos de governo e sabe que tem o direito de estar amparada por leis feitas com foco em inibir atos corruptos. Esses são pontos a serem discutidos no “Dia Municipal de Combate à Corrupção”, proposto pelo vereador André Salineiro.

Conforme o projeto apresentado à Câmara Municipal, o dia 16 de novembro de cada ano deve marcar um grande movimento em que a Prefeitura poderá, por meio de suas secretarias, realizar seminários, palestras, debates e manifestações sobre o tema. A ideia é intensificar a criação de políticas voltadas para prevenção e combate à corrupção, em âmbito municipal; assim como já ocorre internacionalmente, desde a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada por diversos países em 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México, quando ficou instituído o Dia Internacional contra a Corrupção.

O vereador explica que apesar de a proposta de mais uma data para discutir o tema parecer algo pequeno, pode se tornar um movimento abrangente por prever ações municipais, que coloquem em discussão os temas relacionados também ao município. Salineiro destacou que instituir a data é apenas uma das ações de mobilização contra esse problema, pois a população espera que os parlamentares e outros políticos demonstrem diariamente que são contra a corrupção.

“Queremos que a população, desde estudantes, empresários a políticos, seja convidada a se mobilizar diariamente contra a corrupção; que esses casos voltem a ser considerados ‘escândalos’, porque da forma que está hoje, o jornal nem pode usar esse termo na manchete, de tão usual que fraudes e roubos se tornaram. Não podemos nos conformar com isso e tampouco deixar que os jovens pensem que política é sinônimo de corrupção”, argumentou o vereador. O projeto de lei para instituir a data espera aval da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final para ir à votação pelos demais vereadores.

