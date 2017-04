Vereador pede que Santa Casa detalhe utilização do recurso repassado pela Prefeitura

Documento pede a cópia do contrato entre o hospital e o município / Arquivo

O vereador André Salineiro fez ofício, junto a outros 20 vereadores, pedindo à Câmara Municipal que solicite à Santa Casa o detalhamento de como são usados os recursos repassados pela Prefeitura de Campo Grande, pois os valores são motivo de impasse. Enquanto o hospital pede um recurso maior, a Prefeitura alega que não há condições de pagar mais. Como o vereador Delegado Wellington fez a mesma solicitação, os demais decidiram assinar um único ofício.

O documento pede a cópia do contrato entre o hospital e o município; informação dos valores fixados mensal e anualmente; detalhe das metas pré-fixadas conforme os trabalhos de baixa e alta complexidade; valores adicionais repassados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado; entre outros documentos.

“O problema da Santa Casa me parece de gestão, pois se for analisar a Prefeitura repassa para o hospital um valor altíssimo. O que mais nos preocupa é que a direção da Santa Casa está ‘exigindo’ que a Prefeitura aumente o repasse, inclusive ameaçando parar o pronto atendimento. Isso é um absurdo!”, opinou Salineiro.

O vereador disse ainda que a intenção é que a Santa Casa abra a “caixa preta”, pois não está havendo transparência, portanto não é possível aumentar o repasse. Conforme Salineiro, se o hospital não responder à solicitação, os vereadores pensam em ingressar com uma ação via Ministério Público. “É o nosso principal hospital, referência no Estado e não informam nem como destinam os investimentos da prefeitura”, reclamou o vereador.

