Vereador pede limpeza e revitalização na Praça República da Bolívia

A Praça República da Bolívia, localizada na Rua Dias Ferreira, bairro Coophafe, é importante espaço público para a comunidade campo-grandense. Além disso, tem a característica de abrigar a diversidade cultural, por meio de evento que ocorre todo segundo domingo do mês. Porém, as atividades de 2017 começam em fevereiro e a praça está em estado de abandono.

De acordo com frequentadores, a praça está necessitando de revitalização e limpeza. Lixeiras estão quebradas, há muito lixo – principalmente do acúmulo de folhas e a grama está bastante alta necessitando de corte.

A coordenadora do projeto Praça da Bolívia, Ingra Padilha, encaminhou a demanda ao gabinete do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) sobre as necessidades de intervenção do poder público municipal por meio de suas secretarias para que o local seja revitalizado, bem como apoio para início das atividades de 2017, no dia 12 de fevereiro.

Para o início do calendário 2017, Ingra explica que já estão em andamento os preparativos para fevereiro e que já foi definido que haverá apresentações sobre como é o carnaval na Bolívia. Uma maneira de mesclar a cultura brasileira e boliviana com esta festa popular, que é o carnaval.

O evento realizado todo segundo domingo de cada mês, na Praça da Bolívia, passou a fazer parte do calendário oficial de eventos do município, por meio de lei municipal proposta por Eduardo Romero, que ganhou força de lei em novembro de 2015. O evento reúne diversas manifestações culturais, oportuniza espaço para novos e talentos consagrados e também movimenta a economia.

