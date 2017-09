Vereador leva gabinete Itinerante ao Jardim Petrópolis no próximo dia 9

No próximo sábado (9) a comunidade do Jardim Petrópolis e região recebe mais uma edição do gabinete itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (PMDB). É a oportunidade dos moradores apresentarem suas reivindicações sobre as principais necessidades do bairro, pontos de melhorias, além de receberem atendimento médico, realizado pelos médicos Dr. Wilson Sami (ginecologista e obstetra) e Nelsinho Trad (urologista), também receberão orientação jurídica.

“Nosso objetivo na Câmara Municipal sempre foi a proximidade com a população. Além de manter sempre as portas do gabinete abertas, também vamos com nossa equipe aos bairros, buscando conhecer o que o campo-grandense precisa. Nosso trabalho é voltado ao povo”, destaca o vereador.

Eficiência - No último dia 5 de agosto, o gabinete itinerante do vereador Dr. Wilson sami atuou no Jardim Aeroporto, onde mais de 100 pessoas foram atendidas. Em menos de um mês, quase 100% das reivindicações relacionadas à melhorias ao bairro foram atendidas, em especial a solicitação de sinalização em dois cruzamentos da Avenida Por do Sol, local onde havia grande incidência de acidentes e uma criança morreu atropelada.

Durante a ação do gabinete itinerante, o pai dessa criança pediu medidas que colaborassem para a redução dos acidentes, como a implantação de sinalização de trânsito no local. O vereador Dr. Sami encaminhou o pedido ao GARPE (Gabinete da Prefeitura e, na última semana, a via recebei a devida sinalização em dois pontos, nos cruzamentos com as ruas Airoses e Itapeva.

“Essa é nossa função, ouvir a população, conhecer suas principais necessidades e trabalhar pelo coletivo, levando melhorias a todos”, avalia Dr. Sami.

Serviço – O Gabinete Itinerante do vereador Dr. Wilson Sami acontece das 8h ao meio-dia do sábado, dia 9 de setembro, na rua Topázio, nº 586 – Jardim Petrópolis. Todos os atendimentos são gratuitos e toda população da região está convidada a participar.

Saiba mais - Para acompanhar o trabalho do vereador Dr. Wilson Sami na Câmara Municipal, acesse: facebook/wilsonsami e acompanhe as ações de todo o Legislativo Municipal no site www.camara.ms.gov.br

