Vereador homenageia filha da primeira Cacique Mulher de MS, Enir da Silva Bezerra

O vereador Junior Longo (PSDB) apresentou Moção de Congratulação em reconhecimento ao trabalho de Maria Auxiliadora Bezerra, professora a 19 anos de Arte e Cultura Indígena na Escola Sulivan Silvestre localizada na única Aldeia Urbana do Brasil, Marçal de Souza.

“A Aldeia Marçal de Souza foi uma conquista de sua mãe, falecida no ano passado, a saudosa Enir da Silva Bezerra, que em 1995, deu início a organização que formaria a primeira aldeia urbana organizada do País”, lembra o vereador Tucano.

Enir Índia trabalhou de faxineira diarista à Coordenadora de Assuntos Indígenas de Campo Grande. Em 2008 foi eleita por sua comunidade para o mais alto cargo da hierarquia indígena, foi a primeira mulher Cacique do Estado, cargo que exerceu até seu falecimento em 2016.

Também prestigiaram a homenagem os filhos de Enir, Josuel da Silva e Daniel da Silva, atual Cacique da Marçal de Souza.

20 anos de lutas - Enir nasceu no dia 8 e março de 1955, na Aldeia Limão Verde, no município de Aquidauana e mesmo com 61 anos e os problemas de saúde, permanecia ativa na comunidade que fundou. Ela deixou sete filhos, sendo cinco homens e duas mulheres, com quem morava, e 12 netos.

Em 2015, foi homenageada na 17ª edição da Feira Cultural Indígena, que teve como tema. "Enir Índia: A história de suas lutas e conquistas. Na mesma ocasião, ela também reafirmou a luta pelos direitos dos indígenas e confirmou que continuaria militante. “Caminhamos juntos e fizemos nossa história. Fizemos grandes conquistas, como a construção da Escola Sulivan e a Construção do Memorial Indígena. Cabe a nós preservar e zelar por tudo que temos”, comentou. No mesmo dia, ela também foi homenageada pela Empresa Brasileira de Correios de MS com um selo comemorativo em homenagem ao Dia do Índio.

Comemoração do Dia do Índio – Será realizada na Aldeia Marçal de Souza nesta sexta-feira (21) das 8 às 15 horas no Memorial da Cultura Indígena. Quem faz o convite aos vereadores e a toda a população de CG é o Cacique Daniel da Silva filho de Enir da Silva Bezerra.

