Vereador e ONG’S definem nova coordenação do Centro de Controle de Zoonoses

Hoje pela manhã, 10, o vereador Veterinário Francisco reuniu-se com as representantes das ONG’S no gabinete do prefeito Marquinhos Trad, para ajustar a nova coordenação do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande. Iara Helena Domingos foi escolhida com o auxílio do vereador e anuência das representantes das ONG’s da capital.

Médica veterinária formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 1992, Iara trabalha há 18 anos na rede pública e tem especialização em saúde pública e é mestre em saúde animal.

‘’O CCZ precisa de uma funcionária técnica e competente. Que esteja fundada na proteção dos animais. Não deu certo com o Dr. André por circunstâncias alheias a nossa vontade, mas a Dra. Iara vem para preencher essa lacuna justamente por ter pensamentos muito próximos aos do DR. André, razão pela qual o município hoje chancela o seu nome para exercer a função de coordenadora do CCZ’’, comenta Marquinhos.

CONSELHO MUNICIPAL

Iara propôs a regulamentação do conselho municipal para que as ONG’s, os protetores, o executivo e o legislativo possam trabalhar com harmonia em prol do bem-estar animal, o qual ganhou força no mandato de Marquinhos. ‘’ A SESAU se beneficia e mantêm a questão técnica em combate das doenças e a sociedade consegue uma representação e um olhar diferente do CCZ para com elas e delas com o centro. Com apoio do executivo dando liberdade para que possamos trabalhar os dois lados da moeda’’, completa a nova diretora.

Chegando ao centésimo dia de mandato, o vereador Veterinário Francisco comemora a oportunidade e atenção dada ao assunto pelo chefe do executivo. ‘’Com muita satisfação que nós, depois de quase 40 anos, temos a oportunidade de um prefeito que se interessa pela causa animal. Nós podemos sentar lado a lado do poder público levando as protetoras, chegando a um consenso de como trabalhar o bem-estar na capital sul mato-grossense. Será um trabalho de harmonia. Todos ganharão e os mais beneficiados serão aqueles que não têm o poder da voz: nossos cães e gatos’’, conclui.

A apresentação da nova coordenadora está marcada para amanhã, ás 7h30min, no Centro de Controle de Zoonoses, Av. Sen. Filinto Müller, 1601 - Vila Ipiranga, Campo Grande – MS.

Veja Também

Comentários